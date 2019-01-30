İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı kural değişikliği
30 Ocak 2019, Çarşamba
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İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı kural değişikliği

İtalyan futbolunda ırkçılığa karşı kural değişikliği

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), ülkede son dönemde sıkça gündeme gelen stadyumlarda ırkçı tezahüratlara karşı önlemleri arttıran kural değişikliği yaptı.

FIGC tarafından yapılan açıklamada, maçlarda tribünlerden koro halinde ırkçı tezahürat olması halinde takımların ilk anonsta orta sahada toplanacağı, ikinci anonsta ise soyunma odasına gidecekleri kaydedildi. Şimdiye kadar geçerli olan kurala göre takımlar 3. anonstan sonra soyunma odalarına gidiyordu.

FIGC ayrıca ırkçı tezahüratlardan dolayı maçın durdurulması yetkisinin daha önce olduğu gibi kamu düzeninden sorumlu güvenlik birimlerine ait olduğunu duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'de forma giyen siyahi futbolcu Kalidou Koulibaly, geçen aralık ayında San Siro Stadı'nda oynanan Inter maçında, tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı ve ülkedeki futbol otoriteleri ile siyasetçiler olaya tepki göstermişti.

  1. 30.1.2019 20:01
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