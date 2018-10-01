Milan üç maç sonra kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 4-1 yendi.
Serie A'nın 7. haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk oldu.
Konuk takım, 39. dakikada Franck Kessie, 50 ve 90+5. dakikalarda Suso, 60. dakikada Samu Castillejo'nun attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sassuolo'nun tek golü, 68. dakikada Filip Djuricic'ten geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 77 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın kaydettiği üçüncü golün asistini yaptı.
Ligde üç hafta sonra kazanan ve bir maç eksiği bulunan Milan, 9 puanla 10. sıraya çıktı. İki maç sonra kaybeden Sassuolo ise 13 puanla 5. sıraya geriledi.
- 1.10.2018 00:06
- Güncelleme: 1.10.2018 01:32
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Milan üç maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.