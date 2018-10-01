Serie A'nın 7. haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk oldu.

Konuk takım, 39. dakikada Franck Kessie, 50 ve 90+5. dakikalarda Suso, 60. dakikada Samu Castillejo'nun attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sassuolo'nun tek golü, 68. dakikada Filip Djuricic'ten geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 77 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın kaydettiği üçüncü golün asistini yaptı.

Ligde üç hafta sonra kazanan ve bir maç eksiği bulunan Milan, 9 puanla 10. sıraya çıktı. İki maç sonra kaybeden Sassuolo ise 13 puanla 5. sıraya geriledi.