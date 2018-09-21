Gasperini'ni sözleşmesini uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Atalanta, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Atalanta Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Gasperini'nin sözleşmesinin 2020-21 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da belirtildi.
Gasperini'nin 2016'dan bu yana çalıştırdığı Atalanta, geçen sezon Serie A'yı 7. sırada tamamlamıştı.
- 21.9.2018 10:29
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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