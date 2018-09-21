Gasperini'ni sözleşmesini uzattı
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Gasperini'ni sözleşmesini uzattı

    Gasperini'ni sözleşmesini uzattı

    (Serie A) kulübü Atalanta, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

    Atalanta Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Gasperini'nin sözleşmesinin 2020-21 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

    Açıklamada, sözleşmede bir yıllık opsiyon bulunduğu da belirtildi.

    Gasperini'nin 2016'dan bu yana çalıştırdığı Atalanta, geçen sezon Serie A'yı 7. sırada tamamlamıştı.

    1. 21.9.2018 10:29
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