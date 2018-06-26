Inter, Nainggolan ile prensipte anlaştı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Roma'da forma giyen Radja Nainggolan ile prensipte anlaştı.
Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan sportif direktör Piero Ausilio, "Radja Nainggolan ile her konuda anlaştık. Roma ile yarın görüşeceğiz. Şimdilik her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.
Belçikalı oyuncunun Inter'de başarılı olacağına inandığını belirten Ausilio, "Radja, en üst seviyedeki orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Yarın her şey resmiyete dökülecek ve transferin ayrıntılarını açıklayacağız." diye konuştu.
Nainggolan, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı.
- 26.6.2018 12:18
- Güncelleme: 26.6.2018 12:19
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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