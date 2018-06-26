Inter, Nainggolan ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    Inter, Nainggolan ile prensipte anlaştı

    Inter, Nainggolan ile prensipte anlaştı

    1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, 'da forma giyen ile prensipte anlaştı.

    Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan sportif direktör Piero Ausilio, " ile her konuda anlaştık. ile yarın görüşeceğiz. Şimdilik her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

    Belçikalı oyuncunun Inter'de başarılı olacağına inandığını belirten Ausilio, "Radja, en üst seviyedeki orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Yarın her şey resmiyete dökülecek ve transferin ayrıntılarını açıklayacağız." diye konuştu.

    Nainggolan, geçen sezon formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı.

    1. 26.6.2018 12:18
    2. Güncelleme: 26.6.2018 12:19
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