Justin Kluivert Roma'da – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
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    Roma'da

    <a href="/index/justin-kluivert?id=22322cb2-2792-40d4-9156-7a9477e0833e" class="" rel="tag">Justin Kluivert</a> Roma'da

    Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, 'tan Hollandalı oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ekibi forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

    Genç kanat oyuncusunun transferi için Roma, 'a 17 milyon 250 bin bonservis bedeli ödeyecek. Kluivert'ın performansına bağlı olarak İtalyan ekibinin kasasından en fazla 1,5 milyon daha çıkabilecek.

    İki kulüp arasındaki anlaşma kapsamında Kluivert'ın 25 milyon avronun üzerinde başka takıma olması halinde , 4 milyon avroyu geçmemek koşuluyla bu transferden yüzde 10 pay alacak.

    Hollandalı eski yıldız oyuncu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin, altyapısından yetiştiği Ajax ile çıktığı 56 maçta 13 gol attı.

    1. 22.6.2018 23:42
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:14
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