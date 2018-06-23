Justin Kluivert Roma'da
Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Ajax'tan Hollandalı oyuncu Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Genç kanat oyuncusunun transferi için Roma, Ajax'a 17 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Kluivert'ın performansına bağlı olarak İtalyan ekibinin kasasından en fazla 1,5 milyon avro daha çıkabilecek.
İki kulüp arasındaki anlaşma kapsamında Kluivert'ın 25 milyon avronun üzerinde başka takıma transfer olması halinde Ajax, 4 milyon avroyu geçmemek koşuluyla bu transferden yüzde 10 pay alacak.
Hollandalı eski yıldız oyuncu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin, altyapısından yetiştiği Ajax ile çıktığı 56 maçta 13 gol attı.
- 22.6.2018 23:42
- Güncelleme: 23.6.2018 02:14
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Justin Kluivert Roma'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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