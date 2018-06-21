Resmi açıklama geldi! İşte Emre Can'ın yeni takımı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Resmi açıklama geldi! İşte 'ın yeni takımı

    Resmi açıklama geldi! İşte <a href="/index/emre-can?id=64de0a7e-b9b4-4f82-bb3c-5cf94ae40580" class="" rel="tag">Emre Can</a>'ın yeni takımı

    'la sözleşmesi sona eren , ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , Türk asıllı Alman oyuncu 'ı renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    , ile kontratı sona eren için bonservis bedeli ödemedi.

    Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Emre Can, 5 sezon formasını giydiği formasıyla 167 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

    1. 21.6.2018 12:40
    2. Güncelleme: 21.6.2018 17:33
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