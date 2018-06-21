Resmi açıklama geldi! İşte Emre Can'ın yeni takımı
Liverpool'la sözleşmesi sona eren Emre Can, Juventus ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus, Liverpool ile kontratı sona eren Emre Can için bonservis bedeli ödemedi.
Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Emre Can, 5 sezon formasını giydiği Liverpool formasıyla 167 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.
- 21.6.2018 12:40
- Güncelleme: 21.6.2018 17:33
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Resmi açıklama geldi! İşte Emre Can'ın yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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