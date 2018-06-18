Gattuso'dan Milan'a Fellaini baskısı
İtalyan basını, Milan’ın hocası Gattuso’nun sözleşmesi bitecek Belçikalı için yönetime baskı yaptığını iddia etti
Manchester United ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Fellaini için İtalyan medyası flaş bir iddia ortaya attı. Zaman zaman Beşiktaş'la da adı anılan Belçikalı futbolcu için Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun yönetime yoğun baskı yaptığı öne sürüldü. Corriera Della Sera'da yer alan habere göre Gattuso'nun bu transfer için çok istekli olduğu ve bir an önce sözleşme yapılmasını istediği kaydedildi.
PSG VE BEŞİKTAŞ
Fakat bu transferdeki en büyük engel olarak ise oyuncunun 10 milyon euro imza parası istemesi olarak gösterildi. Fellaini'nin bu rakamı indirmesi halinde Milan forması giyeceği ifade edildi. Haberin detayında 30 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, PSG'nin de devrede olduğunun altı çizildi. Defansif, merkez ve ofansif orta saha olarak görev yapan Fellaini forvette de oynayabiliyor.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Gattuso'dan Milan'a Fellaini baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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