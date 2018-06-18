Gattuso'dan Milan'a Fellaini baskısı – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Gattuso'dan Milan'a baskısı

    Gattuso'dan Milan'a Fellaini baskısı

    basını, Milan’ın hocası Gattuso’nun sözleşmesi bitecek Belçikalı için yönetime baskı yaptığını iddia etti

    ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan için medyası flaş bir iddia ortaya attı. Zaman zaman 'la da adı anılan Belçikalı futbolcu için Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun yönetime yoğun baskı yaptığı öne sürüldü. Corriera Della Sera'da yer alan habere göre Gattuso'nun bu transfer için çok istekli olduğu ve bir an önce sözleşme yapılmasını istediği kaydedildi.

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    Fakat bu transferdeki en büyük engel olarak ise oyuncunun 10 milyon euro imza parası istemesi olarak gösterildi. Fellaini'nin bu rakamı indirmesi halinde Milan forması giyeceği ifade edildi. Haberin detayında 30 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, 'nin de devrede olduğunun altı çizildi. Defansif, merkez ve ofansif orta saha olarak görev yapan Fellaini forvette de oynayabiliyor.

    1. 18.6.2018
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