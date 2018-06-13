Perugia, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    , teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi

    Perugia, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi

    İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi 'da teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ülkesinin Lazio ve Milan takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ve 2017 yıllarında ABD'nin Miami ekibini çalıştırmıştı.

    1. 13.6.2018 18:23
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