Napoli, Verdi'yi kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, İtalyan futbolcu Simone Verdi ile 5 yıllığına anlaştı.
Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna'ya 25 milyon avro ödeneceğini öne sürdü.
Milan'ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna'da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A'da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.
- 11.6.2018 23:46
- Güncelleme: 11.6.2018 23:51
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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