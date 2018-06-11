Napoli, Verdi'yi kadrosuna kattı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    , Verdi'yi kadrosuna kattı

    Napoli, Verdi'yi kadrosuna kattı

    (Serie A) ekiplerinden , İtalyan futbolcu ile 5 yıllığına anlaştı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna'ya 25 milyon avro ödeneceğini öne sürdü.

    Milan'ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna'da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A'da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

    1. 11.6.2018 23:46
    2. Güncelleme: 11.6.2018 23:51
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