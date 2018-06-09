Hamsik'e Çin yolu gözüktü

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Slovak futbolcusu Marek Hamsik, takımdan ayrılabilir.



Sık sık Napoli taraftarlarına duyduğu sevgiyi dile getiren ve 2007 yılından bu yana İtalyan ekibinin formasını terleten Slovak futbolcu Marek Hamsik, 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Napoli'den ayrılabileceğini açıklamıştı.



30 yaşındaki futbolcunun yaptığı bu açıklama sonrası birçok teklif aldığı öğrenildi ve Hamsik'e en ciddi teklif Çin Ligi'nden geldi. Çin Süper Lig ekiplerinden Shandong Luneng'in ilgilendiği belirtilen Hamsik'e, 3 yıllık sözleşme önerildi.



SEZON BAŞINA 13 MİLYON EURO

11 yıl boyunca Napoli forması giyen ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 38 maça çıkan Slovak yıldız takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini belirten Marek Hamsik'e Çin ekibi Shandong Luneng 3 sezon için 30 Milyon Euro önerdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki sene Çin ekibinde forma giymeye yakın olduğu belirtildi.



KAPTAN İÇİN 30 MİLYON DOLAR

Sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden Marek Hamsik için 30 milyon Dolar isteyen Napoli'nin Çin ekibiyle görüşeceği ancak kaptan için istenilen bonservis ücretinde indirime gitmeyi düşünmediği belirtildi.