Juventus, Mattia Perin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Genoa'nın kalecisi Mattia Perin ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İtalyan kalecinin bonservisi için Genoa'ya 12 milyon avro ödendiği, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 3 milyon avro daha fazladan ödeme yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, bonservis bedelinin 3 yıl içinde taksitlerle ödeneceği, İtalyan kaleci ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Böylece Juventus, Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'nın ardından sezonun ikinci transferini yaptı. Genoa'da 8 yıldır düzenli olarak forma giyen Mattia Perin, İtalya Milli Takımı'nda ise 2 maça çıktı.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 17 yıldır Juventus'un kalesini koruyan Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.
- 9.6.2018 01:40
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Juventus, Mattia Perin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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