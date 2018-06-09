Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İtalyan kalecinin bonservisi için Genoa'ya 12 milyon avro ödendiği, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 3 milyon avro daha fazladan ödeme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedelinin 3 yıl içinde taksitlerle ödeneceği, İtalyan kaleci ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Böylece Juventus, Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'nın ardından sezonun ikinci transferini yaptı. Genoa'da 8 yıldır düzenli olarak forma giyen Mattia Perin, İtalya Milli Takımı'nda ise 2 maça çıktı.

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 17 yıldır Juventus'un kalesini koruyan Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.