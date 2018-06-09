Juventus, Mattia Perin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    , ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>, <a href="/index/mattia-perin?id=653e18c1-07e2-4fc6-8425-f5e25ac24622" class="" rel="tag">Mattia Perin</a> ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , 'nın kalecisi ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İtalyan kalecinin bonservisi için 'ya 12 milyon ödendiği, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 3 milyon daha fazladan ödeme yapılacağı belirtildi.

    Açıklamada, bonservis bedelinin 3 yıl içinde taksitlerle ödeneceği, İtalyan kaleci ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

    Böylece , Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'nın ardından sezonun ikinci transferini yaptı. 'da 8 yıldır düzenli olarak forma giyen , 'nda ise 2 maça çıktı.

    Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 17 yıldır 'un kalesini koruyan , sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

    1. 9.6.2018 01:40
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