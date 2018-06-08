Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Emre Can 'dan ayrılıyor

    Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor

    ekiplerinden , sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri bu ay sonunda tamamlanacak Emre Can ve Jon Flanagan ile yolların ayrılacağı belirtilerek, oyunculara yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen 24 yaşındaki Emre Can, temsilcisi ile görüşmelerini sürdürüyor.

    İngiliz sağ bek Flanagan ise geçen sezon ekibi 'e kiralanmıştı.

    1. 8.6.2018 21:17
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