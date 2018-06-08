Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri bu ay sonunda tamamlanacak Emre Can ve Jon Flanagan ile yolların ayrılacağı belirtilerek, oyunculara yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen 24 yaşındaki Emre Can, İtalya temsilcisi Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz sağ bek Flanagan ise geçen sezon İngiltere Championship ekibi Bolton Wanderers'e kiralanmıştı.
- 8.6.2018 21:17
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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