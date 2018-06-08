Premier Lig'de "devre arası" uygulamasına geçilecek
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonundan itibaren devre arası uygulamasına geçilecek.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yoğun maç fikstürü nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalan Premier Lig'de, 2019-2020 sezonundan itibaren devre arası uygulamasına geçileceği belirtildi.
Açıklamada, devre arası sayesinde kulüp ve milli düzeydeki İngiliz takımlarının dinlenme fırsatı bulacağı ve böylece Avrupa arenasında daha başarılı sonuçlar alınabileceği ifade edildi.
Avrupa'nın önemli ligleri arasında sadece Premier Lig'de devre arasına girilmiyor. Sürecin başlamasının ardından sezon içinde şubat ayında en az 10 günlük boşluk olması planlanıyor.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İngiltere Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Martin Glenn, "Bu durum, gizli bir şey değil. Maç takvimimiz çok yoğundu ve bunu düzeltmek amacıyla son yıllarda birçok çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.
- 8.6.2018 18:58
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Premier Lig'de "devre arası" uygulamasına geçilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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