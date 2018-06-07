Premier Lig ekibi Everton'dan Cenk Tosun'a özel video
İngiliz ekibi Everton, milli golcü Cenk Tosun'un 27. yaş gününe özel bir video hazırladı.
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