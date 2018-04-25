Koulibaly'nin attığı gol depreme sebep oldu!
İtalya Seri A'da geçtiğimiz günlerde son dakika golüyle lider Juventus'u mağlup eden Napoli'de şok gerçek ortaya çıktı.
- 25.4.2018 10:24
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 15
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SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 4
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cengo trabzonda hakem tatil etmemişti,fb yi sahaya davet edip 45 dk beklemişti,burada maçı hakem tatil etti.......................................
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 1
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TARAFTAR Buyrun burdan yakın şimdi cevap versinler.
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