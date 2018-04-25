Koulibaly'nin attığı gol depreme sebep oldu! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Koulibaly'nin attığı gol depreme sebep oldu!

    Koulibaly'nin attığı gol depreme sebep oldu!

    İtalya Seri A'da geçtiğimiz günlerde son dakika golüyle lider Juventus'u mağlup eden Napoli'de şok gerçek ortaya çıktı.

    Juventus Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koulibaly'nin 90. dakikada attığı gol şehirde ufak çaplı depreme sebep oldu. Napoli'de Euro-Med isimli bir sismoloji merkezi, Koulibaly'nin golü sonrasında şehirde ufak çaplı bir deprem hissedildiğini açıkladı. Yıldız savunmacının attığı gol sırasında Napoli'de yer hareketlerinde değişim olduğunu belirten firma, bu hareketlerin düşük şiddetli deprem etkisi yarattığını vurguladı.
    1. 25.4.2018 10:24
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