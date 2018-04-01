Gattuso'dan Hakan'a olay itham! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'dan Hakan'a olay itham!

    Gattuso'dan Hakan'a olay itham!

    Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, 3-1'lik Juventus yenilgisinin ardından maç sonrası Hakan Çalhanoğlu'na yüklendi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:34
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