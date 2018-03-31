Milan’dan başka formayı öpmedim – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Milan’dan başka formayı öpmedim

    Milan’dan başka formayı öpmedim
    Milan'ın Chievo'yu 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan , "Gollerimden sonra Milan formasını öpmeye devam edeceğim. Daha önce Hamburg'da veya Leverkusen'de böyle bir şey yapmamıştım" dedi. Milli oyuncu, arka arkaya oynayacakları ve İnter maçları içinse, "Mutlaka kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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