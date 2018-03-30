Hakan Çalhanoğlu neden Türkiye'yi seçtiğini açıkladı!

Gattuso'nun göreve gelişiyle çok iyi bir form yakalayan Milan'ın 10 numarası, İtalyan medyasına tam sayfa röportaj verdi.

İşte o açıklamalar:

Milan'da attığı gollerden sonra formasını öpmesi hakkında

*Chievo maçında attığım golden sonra Milan formasını öptüm. Bunu ilk defa yapıyorum. Ne Hamburg'da ne de Bayern Leverkusen'de yapmıştım.

Duran toplar

*İtalyancada ilk öğrendiğim şey "frikik" kelimesiydi. Geldiğim günden bu yana insanlar bana ne zaman duran toptan gol atacaksın diyor. Sanırım bu baskı beni çok etkiledi. Şu an Almanya'da olsam 15 gol atmıştım.

Gattuso'nun gelişi

*Her öğretmenin, öğretme methodu birbirinden farklıdır. Montella ile Gattuso da farklı stillerdeler. Bazen ufak değişiklikler büyük farklar yaratıyor.

*Gattuso bizi %101'imizi vermemiz için zorluyor. Onunla çok iyi oynamaya başladık. Bana senin kafanın içi düşüncelerle dolu, kafanı boşalt ve sadece oynamaya odaklan dedi. Onun bana güvenini hissettim. Bu şekilde mental olarak beni daha güçlü yaptı.

Tercih ettiği mevki

*Solda oynamayı seviyorum. Leverkusen'de de solda oynuyordum.

Neden Türkiye'yi seçti?

*Türkiye Milli takımını seçtim. Çünkü ben bir Türk'üm. Almanya'ya da çok minnettarım. Orada büyüdüm ve orada yetiştim. Ancak başka bir ülke adına oynamak benim için zor olurdu.

Arsenal maçındaki hakem hataları hakkında

*Arsenal maçından sonra bir hakemin maçı nasıl değiştirebileceğini gördüm.





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