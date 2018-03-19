Hakan gol attı, Milan kazandı!
Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı İtalya ligi maçında, Chievo'yu 3-2 mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Chievo'yu 3-2 yenen Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maçın ilk golünü kaydetti.
Serie A'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, 29. haftada Chievo'yu ağırladı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.
Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.
Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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