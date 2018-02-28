Juventus'tan Emre Can'a ültimatom – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'tan Emre Can'a ültimatom

    <a href="/index/juventus?id=370b28b8-0b7b-4339-9209-74a4f1f3494e" class="" rel="tag">Juventus</a>'tan Emre Can'a ültimatom

    'da forma giyen Türk kökenli Alman oyuncu Emre Can için sıkıntılı bir haftalık süreç başlıyor!

    İtalyan La Gazzetta dello Sport ve İngiliz 'ın haberlerine göre, formasıyla gösterdiği performans sonrası 'un takibe aldığı ve etmek için harekete geçtiği Emre Can için İtalyan devinden flaş bir hamle geldi.

    24 yaşındaki Alman orta sahanın daha önce Serie A'nın yolunu tutmak istediği İngiliz ve İtalyan basınında yer almış, yıldız oyuncu da forması giymeye sıcak baktığını dile getirmişti.



    Fakat konusunda kararsız kalan oyuncu sürekli zaman isteyince ve iş uzayınca ipleri eline almaya karar verdi ve Emre Can'a mesaj gönderdi.

    Alman orta sahaya " olup olmayacağına karar vermen için 1 haftan var" sözleriyle ültimatomda bulunan İtalyan devi, bu süre zarfında Emre Can transfere 'tamam' demezse konuyu bir daha açmamak üzere girişimlerini sonlandıracak.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan Emre Can'a ültimatom haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN