İtalyan La Gazzetta dello Sport ve İngiliz The Sun'ın haberlerine göre, Liverpool formasıyla gösterdiği performans sonrası Juventus'un takibe aldığı ve transfer etmek için harekete geçtiği Emre Can için İtalyan devinden flaş bir hamle geldi.

24 yaşındaki Alman orta sahanın daha önce Serie A'nın yolunu tutmak istediği İngiliz ve İtalyan basınında yer almış, yıldız oyuncu da Juventus forması giymeye sıcak baktığını dile getirmişti.







Fakat transfer konusunda kararsız kalan oyuncu sürekli zaman isteyince ve iş uzayınca Juventus ipleri eline almaya karar verdi ve Emre Can'a mesaj gönderdi.

Alman orta sahaya "Transfer olup olmayacağına karar vermen için 1 haftan var" sözleriyle ültimatomda bulunan İtalyan devi, bu süre zarfında Emre Can transfere 'tamam' demezse konuyu bir daha açmamak üzere transfer girişimlerini sonlandıracak.



