İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus ile Atalanta gol fırsatlarından yararlanamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Juventus, 75. dakikada Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in penaltıdan attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta da 1-0'lık skorla galip gelen Juventus, böylece adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Juventus finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.



Juventus'un rakibi Milan oldu

Yarı finalde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Milan, deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı

İtalya Kupası yarı finalinde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Milan, deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresinde Lazio ile Milan gol atamayınca mücadele uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde de iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Lazio'ya 5-4 üstünlük sağlayan Milan, finale çıkan takım oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada kaldı ve takımının 6. penaltı atışını gole çevirdi.

Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Lazio'yu penaltı atışlarıyla geçen Milan, finalde Juventus ile karşılaşacak.