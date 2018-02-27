İtalya’da gündem o – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’da gündem o

    İtalya’da gündem o
    'DA önceki gece karşı karşıya gelen iki milli oyuncunun mücadelesinde kazanan oldu. Hakan'ın forma giydiği Milan, 'li Roma'yı 2-0 yenerken, Çizme basını bu ikiliye geniş yer ayırdı. İtalyan basını özellikle Hakan'ın performansıyla ilgili övgü dolu sözler sarfetti. Bu arada Hakan'ın, hocası Gattuso için yaptığı, "Beni hırpalayarak seviyor. Bizi çok değiştirdi, artık başka bir Milan var" sözleri de gazetelerde yer aldı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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