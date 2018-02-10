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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Hakan'lı farklı kazandı

    Hakan'lı <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a> farklı kazandı

    , Serie A'nın 24. haftasında 'ı 4-0 yendi.

    İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalahanoğlu'nun formasını giydiği deplasmanda 'ı 4-0 ile geçti.

    karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65'inci dakikalarda Patrick Cutrone, 73'üncü dakikada Lucas Biglia ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.

    Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, ise 17 puanda kaldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:30
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