Inter, 8 hafta sonra galip geldi
İtalya Serie A'da Inter, konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter, ağırladığı Bologna'yı 2-1 mağlup etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter, 2. dakikada Eder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 25. dakikada Rodrigo Palacio'nun fileleleri havalandırmasıyla devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.
Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yann Karamoh'un attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
Bologna'da Ibrahima Mbaye 68. dakikada ikinci sarıdan, Adam Masina ise 90+5. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Inter, 8 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Inter puanını 48'e çıkarırken, Bologna 27 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:45
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
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Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
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ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
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myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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