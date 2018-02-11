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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Inter, 8 hafta sonra galip geldi

    Inter, 8 hafta sonra galip geldi

    İtalya Serie A'da Inter, konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter, ağırladığı Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

    Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter, 2. dakikada Eder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 25. dakikada Rodrigo Palacio'nun fileleleri havalandırmasıyla devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.

    Ev sahibi ekip, 63. dakikada Yann Karamoh'un attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.

    Bologna'da Ibrahima Mbaye 68. dakikada ikinci sarıdan, Adam Masina ise 90+5. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla Inter, 8 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Inter puanını 48'e çıkarırken, Bologna 27 puanda kaldı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:45
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