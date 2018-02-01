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    02 Şubat 2018, Cuma
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    İtalyan futbolunun başına atandı

    İtalyan futbolunun başına kayyum atandı

    Federasyonu FIGC’in pazartesi günü yapılan başkanlık ve yeni yönetim kurulunu seçiminden bir sonuç çıkmaması üzerine bugün toplanan İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI), başkan seçemeyen federasyona atadı.

    'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu CONI Yönetim Kurulu, bugün başkan Giovanni Malago liderliğinde olağanüstü toplanarak, önceki günkü genel kurulda başkan seçemeyen federasyonun durumunu masaya yatırdı.

    Toplantı sonrası bir açıklama yapan CONI Başkanı Malago, CONI Genel Sekreteri Roberto Fabbricini'nin, FIGC'e olarak atandığını duyurdu. Malago, Fabbricini'nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile Prof. Angelo Clarizia'nın yapacağını açıkladı.

    Geçen Kasım ayında 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsveç'e elenerek büyük şok yaşayan İtalya'da, kamuoyu baskısıyla görevinden ayrılmak
    zorunda kalan Federasyon Eski Başkanı 'nun halefini belirlemek üzere Pazartesi yapılan ve Cosimo Sibilia, işadamı Gabriele Gravina ve eski futbolcu Damiano Tommasi'nin yarıştığı 4. turlu seçimde hiçbir aday yüzde 50+1 oya ulaşamayınca federasyon başkanlığı krize girmişti.

    Duruma el koyan CONI Başkanı Malago, bugün merakla beklenen açıklamasını yaptı ve İtalyan futboluna ilk kez kayyum atanmış oldu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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