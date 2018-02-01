İtalyan futbolunun başına kayyum atandı
İtalya Futbol Federasyonu FIGC’in pazartesi günü yapılan başkanlık ve yeni yönetim kurulunu seçiminden bir sonuç çıkmaması üzerine bugün toplanan İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI), başkan seçemeyen federasyona kayyum atadı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan CONI Başkanı Malago, CONI Genel Sekreteri Roberto Fabbricini'nin, FIGC'e kayyum olarak atandığını duyurdu. Malago, Fabbricini'nin yardımcılıklarını; eski Milanlı futbolcu Alessandro Costacurta ile Prof. Angelo Clarizia'nın yapacağını açıkladı.
Geçen Kasım ayında 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsveç'e elenerek büyük şok yaşayan İtalya'da, kamuoyu baskısıyla görevinden ayrılmak
zorunda kalan Federasyon Eski Başkanı Carlo Tavecchio'nun halefini belirlemek üzere Pazartesi yapılan ve Cosimo Sibilia, işadamı Gabriele Gravina ve eski futbolcu Damiano Tommasi'nin yarıştığı 4. turlu seçimde hiçbir aday yüzde 50+1 oya ulaşamayınca federasyon başkanlığı krize girmişti.
Duruma el koyan CONI Başkanı Malago, bugün merakla beklenen açıklamasını yaptı ve İtalyan futboluna ilk kez kayyum atanmış oldu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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