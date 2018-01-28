Hakan'lı Milan sahasında galip
İtalya Serie A'nın 22'nci hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup etti.
San Siro'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Patrick Cutrone ve 44'üncü dakikada Giacomo Bonaventura kaydederken, konuk takımın tek golü 20'nci dakikada Adam Marusic'ten geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, takımın 15'inci dakikada kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Milan, 34 puana yükselirken, Lazio ise 46 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:45
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
Hakan'lı Milan sahasında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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