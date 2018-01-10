Yıldız futbolcunun değeri belli oldu! İşte o isim...
Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala'nın adı bir süredir transfer spekülasyonlarına karışıyordu. Torino ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu için astronomik bir değer biçtiği ortaya çıktı.
İtalya'da yayım yapan Tuttosport'un haberine göre Juventus yönetimi, Dybala için tam 160 milyon euroluk bir değer biçti. Siyah Beyazlı ekiple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Dybala, bu yıl takımıyla çıktığı 28 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
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Fener'e kalite geldi
Toplam 3
Yorum
umut diğer klüpler ciddi takviyeler yapıyor bizde ise her yıl oldugu gibi aziz yıldırım salvoları. Yok ffp, yok takım iyi vs vs.
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Joker Hubocan
Toplam 1
Yorum
paşa Hubocan tam bir stoper sol bekte ersun hoca oynattı ve orası onun yeri değil bunu gördük bence stoperin değişmezi olmalı
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 2
Yorum
Dnz Insallah bir yerde karsilasiriz da gosteririz ona emekliligi. Beşiktaş çin kulübü mü cin kulübümü görür.
Yıldız futbolcunun değeri belli oldu! İşte o isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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