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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yıldız futbolcunun değeri belli oldu! İşte o isim...

    Yıldız futbolcunun değeri belli oldu! İşte o isim...

    'un yıldız futbolcusu 'nın adı bir süredir transfer spekülasyonlarına karışıyordu. Torino ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu için astronomik bir değer biçtiği ortaya çıktı.

    'un yıldız futbolcusu 'nın adı bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılıyordu. Oyuncusunu kaybetmek istemeyen Torino ekibinin ise Arjantinli futbolcu konusunda flaş bir adım attığı ortaya çıktı.

    İtalya'da yayım yapan Tuttosport'un haberine göre yönetimi, Dybala için tam 160 milyon euroluk bir değer biçti. Siyah Beyazlı ekiple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Dybala, bu yıl takımıyla çıktığı 28 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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