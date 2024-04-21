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İstanbulspor'dan Süper Lig'e veda!

Dün Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar bitime 5 maç kala Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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İstanbulspor'dan Süper Lig'e veda!

Trendyol Süper Lig'de 2023- 2024 sezonunda küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu. Sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı. İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu. Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı.

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