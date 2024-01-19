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İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika spor haberi: Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ın getirildiği duyuruldu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:24
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İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin yeni hocası belli oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ın getirildiği duyuruldu. Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezon takımın başında görev yapıyordu.

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