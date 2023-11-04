İstanbulspor - Pendikspor maçı CANLI izle!

İstanbulspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
İstanbulspor:
İstanbulspor:Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore Jr
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Halil, Çekiçi, Erencan, Diaby
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLIYOR?
İstanbulspor - Pendikspor maçı Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.