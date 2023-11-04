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İstanbulspor - Pendikspor maçı CANLI izle!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında İstanbulspor evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İstanbulspor - Pendikspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 13:31
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İstanbulspor - Pendikspor maçı CANLI izle!

İstanbulspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore Jr

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Halil, Çekiçi, Erencan, Diaby

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLIYOR?

İstanbulspor - Pendikspor maçı Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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