Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maçın başında ve sonunda beraberlik kokan bir maç göründü. İlk 10 dakika ve son 3 dakika hariç oyunun genelinden memnunum. Fakat oyuncu performansından memnun değilim. Tecrübesizlik bu tip maçlarda ön plana çıkıyor. Bunları geliştirmemiz lazım.

Son 3 hafta 3 puana ihtiyacımız var; bunlardan 4 puan veya 3 puan bizi ligde tutar diye ümit ediyoruz. Oyuncularım elinden geleni yaptılar. Bu kadar iyi zeminde, bu kadar basit hatalarını kabul etmiyorum. Kasımpaşa, bu hatalardan yararlanamadı. Onları tebrik ederim. Haftaya evimizde çok önemli maçımız var ona hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



