Haberler İstanbulspor Ali'yi yedeğe çekti

Ali'yi yedeğe çekti

Fatih Tekke, Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tekke, cezalı Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresun maçında 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekmeyi tercih etti.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Ali'yi yedeğe çekti
Fatih Tekke, Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tekke, cezalı Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresun maçında 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekmeyi tercih etti.
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