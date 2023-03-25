Haberler İstanbulspor 4 galibiyet yetiyor

4 galibiyet yetiyor

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, umut dağıttı. Sarı-siyahlılarda ilk hedefinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Fatih Tekke, "Ligde kalmak için 4 galibiyet gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun biraz daha azı veya fazlası da ihtiyaç olabilir. İşimiz kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
4 galibiyet yetiyor

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, umut dağıttı. Sarı-siyahlılarda ilk hedefinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Fatih Tekke, "Ligde kalmak için 4 galibiyet gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun biraz daha azı veya fazlası da ihtiyaç olabilir. İşimiz kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

TEKKE: TEK ŞANSIMIZ VAR

VAR'ın çok iyi bir uygulama olduğunu belirten Fatih Tekke, "Onu yönetenlerin diyelim, kullanış şeklimiz diyelim, hızıyla, değerlendirmesiyle biraz farklı, o tartışılabilir ama bana göre VAR iyi ki var. Yoksa bizim gibi kulüplerin hiçbir şansı kalmazdı" ifadelerini kullandı.

ICARDİ HER ŞEYİYLE GOLCÜ

Spor Toto Süper Lig'de beğendiği forvetleri de söyleyen Fatih Tekke, "Mauro İcardi'yi çok beğeniyorum. Her şeyiyle tam bir santrfor. Onun haricinde performans olarak Enner Valencia müthiş performans. Yetenek olarak baktığımda İcardi daha iyi santrfor olarak geliyor" dedi.

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