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İstanbulspor Florian Loshaj'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'dan orta saha mevkisine takviye geldi. Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki oyuncu Florian Loshaj'ı transfer etti. Kosovalı oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:11
İstanbulspor Florian Loshaj'ı transfer etti!

İstanbulspor, Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ı renklerine bağladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel futbol kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan ve ardından Hollanda'nın Maastricht ekibine transfer olan Loshaj, daha sonra yine Hollanda ekiplerinden Roda forması giydi.

Roda'nın ardından Romanya ekiplerinden Poli Iasi'nin kadrosunda bulunan Loshaj, burada 6 ay forma giydikten sonra Polonya'nın Cracovia takımını transfer oldu. Polonya'da 3 sezon forma giyen Kosovalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesini feshederek İstanbulspor ile anlaştı.

2020 yılından bu yana Kosova Milli Takımı formasını da giyen Florian Loshaj, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'yle oynanan son resmi maçta da kadroya dahil edilmiş ancak süre almamıştı.

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