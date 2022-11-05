Haberler İstanbulspor Fatih Tekke: 10 kişi oynamak kolay değil

Fatih Tekke: 10 kişi oynamak kolay değil

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Giresunspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, "10 kişi oynamak kolay değil" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Giresunspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 19:55
Fatih Tekke: 10 kişi oynamak kolay değil
Tekke, "Maç öncesi söylediğim gibi oyunun başı özellikle ikinci bölgede 10 dakika bekleme planımız vardı. Sonrasında öne olan baskı ile devam edecektik. Bu skor bulsak da aynıydı. Dolayısıyla tam istediğimiz alanlar, pozisyon, gol, skor bunları yakaladık. Öne olan baskıya geçtiğimizde bir oyuncudan arka arkaya çok büyük hata geldi. Maçın öncesinde söylediğim gibi bireysel hataları ne kadar az yaparsak buradan puanlarla ayrılmamız o kadar kolay olur diye. Tabii 10 kişi oynamak kolay değil. Kimle oynarsanız oynayın. Ama buna rağmen yine risk alınan dönemler var. Kaleye gelen 3 tane şut var. Oyuncu performanslarının bireysel hatalardan dolayı 3-1. Sonra alınan bir risk var. Bulduğumuz gol var, şans var. Penaltı diye söylenen pozisyon var. VAR'a gidilmeyen bir pozisyon var. Üzgünüz tabii ama oyuncularımın isteğinden, oyunu anlamalarından, oyuna bir bütün olarak bakmalarından çok memnunum. Fakat bireysel hata, 2 maçta 8 hata ve 8 gol. Böyle değil, böyle olmaması lazım. Bunları konuşmuştuk. Oyuncularımın duygularına sahada etki etmeniz kolay değil. Üzgünüz. Önümüzde yine çok önemli bir maç var. Biz her maça zor maç olarak bakıyoruz. Her maç bizim için kazanılacak maç diye bakıyoruz. Ben takımımdan gayet memnunum" diye konuştu.

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