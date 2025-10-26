Mallorca - Levante maçı CANLI izle! Mallorca - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
La Liga’da heyecan devam ediyor! Mallorca - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mallorca, 2025-26 sezonunda Pazar günü kendi sahasında Levante ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ev sahibi ekip, üst üste galibiyet serisiyle ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Mallorca - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mallorca - Levante maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 08:33
La Liga'da heyecan devam ediyor! Mallorca - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mallorca, 2025-26 sezonunda Pazar günü kendi sahasında Levante ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ev sahibi ekip, üst üste galibiyet serisiyle ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın canlı yayın linki, muhtemel 11'ler ve takımların son form durumları haberimizde yer alıyor. Peki, Mallorca - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mallorca - Levante maçı nasıl izlenir? LaLiga Mallorca - Levante maçı canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Mallorca - Levante maçını takip etmek için tıklayınız.

MALLORCA - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 26 Ekim pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MALLORCA LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Mallorca'nın muhtemel ilk 11'i: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi

Levante'nin muhtemel ilk 11'i: Ryan; Toljan, Fuente, Moreno, Sanchez; Martinez, Vencedor, Arriaga, Brugue; Romero, Eyong

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
