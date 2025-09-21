Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Rayo Vallecano-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Rayo Vallecano ile Celta Vigo kozlarını paylaşacağı haftada, aynı puana sahip iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kazanarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı 21 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.