CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Rayo Vallecano ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Rayo Vallecano-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Rayo Vallecano ile Celta Vigo kozlarını paylaşacağı haftada, aynı puana sahip iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kazanarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kiritk karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı 21 Eylül Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
O isimlere yakın takip! İzlemeye geliyorlar
DİĞER
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! İşte sahalara döneceği karşılaşma...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı!
G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio-Roma maçı ne zaman? Lazio-Roma maçı ne zaman? 10:48
Barcelona-Getafe maçı ne zaman? Barcelona-Getafe maçı ne zaman? 10:35
Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? Elche-Real Oviedo maçı ne zaman? 10:26
Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman? Mallorca-Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:14
Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı! Mou ilk maçında sinirine hakim olamadı! 10:03
Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Celta Vigo maçı ne zaman? 09:56
Daha Eski
O isimlere yakın takip! İzlemeye geliyorlar O isimlere yakın takip! İzlemeye geliyorlar 09:49
Sakaryaspor-Amed SK maçı detayları! Sakaryaspor-Amed SK maçı detayları! 09:41
Sarıyerspor-Pendikspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:33
G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı! G.Saray'da Buruk'tan futbolcularına flaş uyarı! 09:32
G.Saray'dan Singo kararı! G.Saray'dan Singo kararı! 09:31
F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho... F.Bahçe'de Tedesco farkı! Jose Mourinho... 09:23