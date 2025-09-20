Real Madrid Espanyol maçı, İspanya La Liga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar arasında yer alıyor. 20 Eylül'de oynanacak Real Madrid Espanyol maçı, hem ev sahibi Real Madrid hem de deplasman ekibi Espanyol için kritik bir sınav olacak. Real Madrid Espanyol maçı canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Detaylar haberimizde...

Real Madrid-Espanyol maçını takip etmek için tıklayınız.

REAL MADRID ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 6'ıncı Hafta mücadelesinde Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Mücadele, 20 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak.

REAL MADRID-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

👊 ¡A por todas, Mágico! ⚪️🔵 pic.twitter.com/uTUe1v15sJ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 20, 2025

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Arda Güler'in Espanyol karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe

Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez