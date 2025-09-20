CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid Espanyol maçı, La Liga’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Futbolseverler, Real Madrid Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor. Ayrıca, Arda Güler'in bugünkü maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.Kritik mücadele, hem zirve yarışını hem de ligdeki dengeleri yakından etkileyecek. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:19 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid Espanyol maçı, İspanya La Liga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar arasında yer alıyor. 20 Eylül'de oynanacak Real Madrid Espanyol maçı, hem ev sahibi Real Madrid hem de deplasman ekibi Espanyol için kritik bir sınav olacak. Real Madrid Espanyol maçı canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Detaylar haberimizde...

Real Madrid-Espanyol maçını takip etmek için tıklayınız.

REAL MADRID ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 6'ıncı Hafta mücadelesinde Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Mücadele, 20 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak.

REAL MADRID-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Arda Güler'in Espanyol karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, Mbappe

Espanyol: Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez

Galatasaray'da flaş Sane gerçeği! Zaha...
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Tuğba Ekinci ile Ayberk Manay mahkemelik oldu! Klip krizi hakaret davasına dönüştü! Mahkeme “zorla getirme” kararı verdi
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi
Beşiktaş'a Ndidi müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga) Girona-Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga) 15:07
CANLI | Vanspor FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI | Vanspor FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14:57
Galatasaray'da flaş Sane gerçeği! Zaha... Galatasaray'da flaş Sane gerçeği! Zaha... 14:43
Golden Boy adayları açıklandı mı? 4 milli yıldız listede! Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var? Golden Boy adayları açıklandı mı? 4 milli yıldız listede! Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var? 14:42
Beşiktaş'a Ndidi müjdesi! Beşiktaş'a Ndidi müjdesi! 14:42
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14:19
Daha Eski
Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? 14:07
Fatura Sane'ye kesildi! Kaldığı otelde yuhalandı Fatura Sane'ye kesildi! Kaldığı otelde yuhalandı 13:41
F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi 12:47
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) 12:34
İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! 12:33
Beşiktaş'a Japon sol kanat! Beşiktaş'a Japon sol kanat! 12:16