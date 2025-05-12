CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Sezon sonu yaklaşırken İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.

Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, Almanya'da (Bundesliga) ise Bayern Münih, önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan etti.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM UZAKLIKTA

LaLiga'da lider Barcelona, "El Clasico"da ağırladığı Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluğa yaklaştı.

Katalan ekibi, Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha'nın (2) golleriyle galibiyete ulaştı. Real Madrid'de "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin golleri, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan alındı.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü Espanyol deplasmanında galip gelmesi veya Real Madrid'in 14 Mayıs Çarşamba günü evinde Mallorca'ya puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Atletico Madrid'in sahasında Real Sociedad'ı 4-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Alexander Sörloth, LaLiga tarihine geçti. Norveçli golcü, ilk 11 dakikada 3 gol atarak LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği mücadelede Getafe, Valencia deplasmanında 3-0 kaybetti.

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı 35. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 70 puan elde etti.

LİDER NAPOLI PUAN KAYBETTİ

Serie A'da Napoli, sahasında Genoa ile 2-2 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybetti.

Romelu Lukaku ve Giacomo Raspadori'nin golleri, Napoli'nin galibiyeti için yeterli olmadı. Genoa, Alex Meret'nin kendi kalesine ve Johan Vasquez'in golleriyle bir puanı almayı başardı.

Zirve takipçisi Inter ise deplasmanda Torino'yu 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada oyuna girdi.

Ligin 36. haftasında 78 puandaki Napoli'nin takipçisi Inter ile arasındaki fark bire düştü. Bir maçı eksik Atalanta, 68 puanla iki takımı izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus ve Lazio 64'er, bir maçı eksik Roma 63 ve Bologna 62 puan topladı.

BAYERN MÜNİH İKİ GOLLE KAZANDI

Bundesliga'da şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Harry Kane ve Michael Olise'nin golleriyle 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanında 4-2 galip geldi. Konuk takımda milli oyuncu Salih Özcan, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Eintracht Frankfurt ise milli futbolcu Can Uzun'un 61. dakikada oyuna girdiği maçta St. Pauli ile evinde 2-2 berabere kaldı.

Ligin 33. haftasında şampiyon Bayern Münih, 79 puana ulaştı. Bayer Leverkusen 68 ve Eintracht Frankfurt 57 puan topladı.

Bochum ve Holstein Kiel'in bitime bir hafta kala Bundesliga'dan düşmesi kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışındaki Freiburg 55 ve Borussia Dortmund 54 puan elde etti.

LIVERPOOL, ARSENAL İLE BERABERE KALDI

Premier Lig'de şampiyon Liverpool, evinde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

"Kırmızılar", Cody Gakpo ve Luis Diaz'ın golleriyle iki farklı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Arsenal, 10 kişi kalmasına rağmen Gabriel Martinelli ve Mikel Merino'nun golleriyle bir puanı kurtardı.

Newcastle United'ın evinde Chelsea'yi 2-0 yendiği haftada, Manchester City ise deplasmanda Southampton ile golsüz beraberliğe razı oldu.

Ligde 36. hafta geride kalırken şampiyon Liverpool, 83 puan topladı. Arsenal 68, Newcastle United 66, Manchester City 65, Chelsea ve Aston Villa 63'er puanla sıralandı.

PSG 4 GOLLE KAZANDI

Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, deplasmanda Montpellier'yi Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos'un (3) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Olimpik Marsilya'nın Le Havre'ı 3-1 yendiği haftada, Monaco ise Olimpik Lyon'u 2-0'lık skorla geçti.

Ligde 33. hafta sonunda şampiyon PSG, 81 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 62 ve Monaco 61 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı!
DİĞER
İspanya ikiye bölündü! El Clasico sonrası Arda Güler tepkisi…
İşte kare kare PKK'yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisaspor namağlup şampiyon! Manisaspor namağlup şampiyon! 13:00
F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! 12:29
Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? 12:12
Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! 12:06
G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü 11:50
Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? 11:45
Daha Eski
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak 11:43
Burak Yılmaz'dan G.Saray açıklaması! Burak Yılmaz'dan G.Saray açıklaması! 11:37
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı! 11:32
G.Saray'dan Morata kararı! G.Saray'dan Morata kararı! 11:19
Lemina, G.Saray'la tarihe geçmek istiyor Lemina, G.Saray'la tarihe geçmek istiyor 10:54
Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar 10:50