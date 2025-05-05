İspanya Arda Güler’i konuşuyor: "İsyanın karşılığını aldı, El Clasico’da sahada olacak!"
La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın yıldızı Arda Güler oldu. Milli futbolcu, bir gol atıp bir asist yaparak adeta şov yaptı. Performansıyla Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldıran genç yıldız, İspanyol basınının manşetlerine taşındı. İşte detaylar…
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Celta Vigo 68. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Swedberg'in golleriyle farkı bire indirse de, mücadele Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın sonlarına doğru alkışlarla kenara alınan Arda, 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
MARCA: "ARDA'NIN İSYANI EL CLASICO İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ"
İspanyol spor gazetesi Marca, Arda Güler'in Celta Vigo karşısında sergilediği performansı "isyanın mükafatı" olarak yorumladı.
Haberde, "Bir gol, bir asist, 62'de 62 pas isabeti, maçın en çok şans yaratan oyuncusu… Arda Güler'in bu performansı sonrası Ancelotti'nin başka seçeneği kalmadı" ifadeleri yer aldı.
Arda'nın 11 Mayıs'ta Barcelona ile oynanacak El Clasico'da ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
"ANCELOTTI ARDA'YI GERİ PLANDA TUTTU, AMA O DİRENDİ"
Haberde Arda'nın sezona zorluklarla başladığı, yeterince forma şansı bulamamasına rağmen asla pes etmediği vurgulandı.
Özellikle Mart ayında yapılan açıklamalarla sabrını zorlayan Arda'nın, sakatlıkların da etkisiyle forma bulduğu dönemde gösterdiği performansla vazgeçilmez hale geldiği ifade edildi.
EL CLASICO'DA ARDA ETKİSİ
Genç yıldızın, Getafe ve Celta Vigo karşısında ortaya koyduğu katkının ardından La Liga'nın 35. haftasında Barcelona'ya karşı kilit oyuncu olabileceği belirtiliyor.
Arda'nın El Clasico'da sahada olmasının, Real Madrid'in şampiyonluk mücadelesindeki en önemli kozlarından biri olacağı konuşuluyor.
MBAPPE: "ARDA'DAN ÇOK MEMNUNUM"
Maç sonrasında Mbappe de takım arkadaşına övgü yağdırdı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Arda Güler'den memnuniyetini dile getiren Fransız yıldız, genç oyuncunun oyuna kattığı değer sayesinde hem kendisinin hem de takımın daha üretken hale geldiğini vurguladı.
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