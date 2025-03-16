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Haberler İspanya La Liga Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Ligada heyecan devam ederken Athletico Madrid - Barcelona 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 12:42
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Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletico Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 28. haftada Athletico Madrid - Barcelona mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletico Madrid - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletico Madrid - Barcelona maçı 16 Mart Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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