Atletico Madrid 2-4 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 72. dakikada Robert Lewandowski, 78. ve 90+8. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Lamine Yamal'dan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, 60 puana yükseldi ve aynı puanda olduğu Real Madrid'in averaj farkıyla önüne geçerek liderlik koltuğunda yer aldı. Atletico Madrid ise 56 puanda ve 3. sırada kaldı

Milli aranın ardından İspanya La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid, Espanyol deplasmanına konuk olacak; Barcelona ise sahasında Girona'yı ağırlayacak.