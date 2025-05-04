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Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Celta Vigo maçı CANLI | İspanya LaLiga canlı anlatım

Real Madrid - Celta Vigo maçı CANLI | İspanya LaLiga canlı anlatım

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Madrid ile Celta Vigo 34. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşmaya Arda Güler ilk 11'de başladı. Real Madrid - Celta Vigo karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 15:24
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Real Madrid - Celta Vigo maçı CANLI | İspanya LaLiga canlı anlatım

Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Real Madrid ile Celta Vigo mücadele ediyor.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid-Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ARDA GÜLER OYNUYOR MU?

Carlo Ancelotti yönetiminde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda, A Milli futbolcumuz ilk 11'de başladı. Real Madrid-Celta Vigo maçında Arda Güler'in nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Ascensio, Fran Garcia, Ceballos, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe

Celta Vigo: Guaita, Marcos Alonso, Lago, Javi Rodriguez, Mingueza, Sotelo, Beltran, Carreira, Gonzalez, Lopez, Borja Iglesias

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