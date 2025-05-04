Real Madrid - Celta Vigo maçı CANLI | İspanya LaLiga canlı anlatım

Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da 34. haftada Real Madrid ile Celta Vigo mücadele ediyor.
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid-Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ARDA GÜLER OYNUYOR MU?
Carlo Ancelotti yönetiminde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda, A Milli futbolcumuz ilk 11'de başladı. Real Madrid-Celta Vigo maçında Arda Güler'in nasıl performans göstereceği merak ediliyor.
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Ascensio, Fran Garcia, Ceballos, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Mbappe
Celta Vigo: Guaita, Marcos Alonso, Lago, Javi Rodriguez, Mingueza, Sotelo, Beltran, Carreira, Gonzalez, Lopez, Borja Iglesias