Sevilla-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 34. haftada Sevilla-Leganes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla-Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla-Leganes maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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