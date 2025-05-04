Real Madrid 3-2 Celta Vigo (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 34. haftasında Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Celta Vigo karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Arda Güler'in klas golüyle perdeyi açan Madrid ekibinde, Kylian Mbappé attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

Maçın 33. dakikasında Arda Güler, ceza sahası içinden yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandırarak Real Madrid'i öne geçirdi. Bu golün ardından yalnızca 6 dakika sonra sahneye çıkan Kylian Mbappé, takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Madrid, 48. dakikada yine Mbappé'nin ayağından bulduğu golle farkı üçe çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra Celta Vigo'nun reaksiyonu başladı.

CELTA'DAN GEÇ GELEN TEPKİ

Celta Vigo, 69. dakikada Javi Rodríguez'in golüyle farkı ikiye indirerek umutlandı. 76. dakikada Williot Swedberg'in kaydettiği golle skor 3-2'ye geldi. Kalan dakikalarda baskısını artıran Celta, beraberlik için çabalasa da Real Madrid savunması buna izin vermedi.

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA PARLADI

Maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler performansıyla taraftarlardan büyük alkış aldı. Arda 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 75'e yükseltti ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve yarışını sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puanda kaldı.