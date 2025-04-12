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Haberler İspanya La Liga Leganes 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Leganes 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga’nın 31. haftasında Barcelona, Leganes'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 23:58
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Leganes 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Madrid temsilcisi Leganes'e konuk oldu. Mücadelede beklendiği gibi topa hakim olan Katalan devi, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golü ise 48. dakikada şans eseri geldi. Leganes savunmacısı Jorge Sáenz de Miera Colmeiro, yapılan ortayı uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi ve Barcelona bu golle öne geçti.

Galibiyetin ardından Barcelona puanını 70'e yükselterek liderliğini korudu. Küme düşme hattında kalmaya devam eden Leganes ise 28 puanda kaldı.

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Leganes ise Mallorca deplasmanında sahaya çıkacak.

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