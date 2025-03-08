Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Valencia ile Real Valladolid Villarreal kozlarını paylaşacak. Valencia-Real Valladolid karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Valencia-Real Valladolid maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Valencia-Real Valladolid maçıyla ilgili tüm detaylar...

VALENCIA-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Valencia-Real Valladolid maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.