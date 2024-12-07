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Haberler İspanya La Liga Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi?

Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Girona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 33 puanla ligin ikinci sırasında bulunan Real Madrid, 38 puanlı lider Barcelona'nın puan kaybını fırsata çevirmek istiyor. Peki, Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 21:32
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Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi?

Barcelona'nın Real Betis deplasmanında berabere kalarak 2 puan kaybetmesi sonrası puan farkını kapatmak isteyen Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oluyor.

GIRONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona - Real Madrid maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli yıldız Arda Güler, Girona - Real Madrid maçında ilk 11'de yer aldı.

Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Arda, Valverde, Modric, Brahim, Bellingham, Mbappe

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