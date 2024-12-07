Girona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi?

Barcelona'nın Real Betis deplasmanında berabere kalarak 2 puan kaybetmesi sonrası puan farkını kapatmak isteyen Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oluyor.
GIRONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona - Real Madrid maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Milli yıldız Arda Güler, Girona - Real Madrid maçında ilk 11'de yer aldı.
Real Madrid: Courtois, Lucas, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Arda, Valverde, Modric, Brahim, Bellingham, Mbappe