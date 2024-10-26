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Haberler İspanya La Liga

Real Madrid - Barcelona CANLI İZLE | İspanya La Liga CANLI MAÇ

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Barcelona 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Real Madrid-Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 23:10
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Real Madrid - Barcelona CANLI İZLE | İspanya La Liga CANLI MAÇ

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. 11. hafta maçında Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vini Jr.

Barcelona: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid - Barcelona maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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