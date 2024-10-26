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Haberler İspanya La Liga

Arda Güler’e övgü yağdı

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (LaLiga) bugün oynanacak ve El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı öncesinde Madrid’deki spor basını Arda Güler’in takımdaki durumunu değerlendirdi

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Arda Güler’e övgü yağdı

Real Madrid'in antrenman yaptığı "Real Madrid Şehri" spor tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan gazeteciler, Arda Güler'in en büyük sorununun "az dakika alması ve takım içindeki büyük rekabet" olarak gösterdi. Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez, "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider" yorumunda bulundu.

RAHAT VE SABIRLI OLMALI

Arda Güler'in yetenekli olduğunu söyleyen Gazeteci Melchor Ruiz de "Arda bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk" dedi. LaLiga'da geride kalan 10 haftada 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Arda Güler, toplam 250 dakika süre aldı. İstatistiklere göre ligde oynadığı maçlarda 4 kez kaleye şut çeken ancak golü olmayan Arda, 1 kez de sarı kart gördü.

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